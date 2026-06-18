Müslüman Konseyinden Güvenlik Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müslüman Konseyinden Güvenlik Önerileri

18.06.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MCB, artan saldırılara karşı camilerde tatbikat ve güvenlik önlemleri önerdi.

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'de artan Müslüman karşıtı saldırılar nedeniyle camilerdeki acil durumlar için kapanma tatbikatlarının yapılması, polisle ilişkilerin güçlendirilmesi ve kamera sistemlerinin iyileştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Britanya Müslüman Konseyi, camiler, toplum merkezleri, vakıflar ile çalışanları, yöneticileri ve gönüllülerine yönelik "Cami ve Toplum Merkezleri için Güvenlik ve Hazırlık" başlıklı ulusal rehber yayımladı.

Rehberde, Müslümanlara ait yapıların duvarlarına yazı yazılıp resimler çizilmesi, mekanların girişlerindeki ve namaz vakitlerindeki kışkırtıcı olaylar, kundaklama girişimleri, içeri giren veya binaların çevresindeki şüpheli kişiler ile bırakılan şüpheli paketler, internet ortamında artan hakaret ve tehditler ile basındaki itibar zedeleyici içerikler, bu dönemin en büyük tehditleri olarak sayıldı.

Bu tehditlere rağmen cami ve toplum merkezlerinde çok sayıda eksiğin olduğuna işaret edilen rehberde, güvenlik sorumlusunun bulunmaması, polisle kısıtlı ilişki kurulması, çok sayıda kontrolsüz giriş-çıkışın olması, yoğun saatlerde girişlere önem verilmemesi, acil durumlara nasıl müdahale edileceğinin yeterince bilinmemesi, net acil durum planı yapılmaması, zayıf ışıklandırma ve güvenlik kameraları için kör noktaların en sık görülen eksikler olduğu vurgulandı.

Rehberde, Müslümanların ve İslam kuruluşlarının bu tehditlerle artan şekilde karşı karşıya oldukları belirtilerek, "İngiltere genelindeki camiler ve toplum merkezleri, tekrar eden saldırılara, kışkırtmalara, tehditlere ve hedef alınmalara artan şekilde açık hale geliyor. Birçok toplum merkezi, güvenlik kameralarına ve kilitlere yatırım yaparken çok azı, bir saldırının ardından kritik dakikalarda ne yapılacağına dair net plan belirleyip sorumlu kişileri seçti." ifadeleri kullanıldı.

Kapılar kilitlenmeli ve içeridekiler saklanmalı

Alınabilecek etkili ve en az maliyetli önlemlerin sıralandığı rehberde, "Hazır olmak demek korkmak ya da kapıları dışarıya kapatmak demek değil mekanlarımızı korumak ve onları kullananlara karşı koruma görevimizi yerine getirmektir. Bir camiyi korumanın en iyi yolu, güçlü bir toplumsal ilişki ve güvenilir müttefiklerle olur." ifadeleri yer aldı.

Saldırı anında camilerde ve toplum merkezlerinde bulunanlara yönelik tavsiyeler ve önlemler de rehberde yer aldı.

Buna göre cami ve toplum merkezi yöneticilerine güvenlik sorumlusu belirleme, eksikleri giderme, acil durum ve sonrasında kamuoyunu bilgilendiren sözcü seçmeleri ve ziyaretçileri acil durum prosedürleri konusunda bilgilendirmeleri tavsiye edildi.

Müslüman toplumla ve bölgedeki halkla yakın ilişkinin önemli olduğu vurgulanan rehberde, polisle yakın ilişki kurulmasının, güvenlik kontrollerinin birlikte yapılmasının ve eksiklerin işbirliğiyle belirlenmesinin önemine işaret edildi.

Rehberde, saldırı anında kapanma uygulanması ve bunun için tatbikat yapılması önerisinde bulunuldu.

Ayrıca rehberde, saldırı anında "kapanma" uyarısının ardından hızlıca kapıları kapatılabilen en yakın odaya girilmesi, kapıların kilitlenmesi, içeridekilerin saklanması, sessiz kalınması ve polisin aranması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüman Konseyinden Güvenlik Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

17:20
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini...
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini...
16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:26:30. #7.13#
SON DAKİKA: Müslüman Konseyinden Güvenlik Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.