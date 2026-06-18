Müslüman Konseyinden Güvenlik Önerileri

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'de artan Müslüman karşıtı saldırılar nedeniyle camilerdeki acil durumlar için kapanma tatbikatlarının yapılması, polisle ilişkilerin güçlendirilmesi ve kamera sistemlerinin iyileştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Britanya Müslüman Konseyi, camiler, toplum merkezleri, vakıflar ile çalışanları, yöneticileri ve gönüllülerine yönelik "Cami ve Toplum Merkezleri için Güvenlik ve Hazırlık" başlıklı ulusal rehber yayımladı.

Rehberde, Müslümanlara ait yapıların duvarlarına yazı yazılıp resimler çizilmesi, mekanların girişlerindeki ve namaz vakitlerindeki kışkırtıcı olaylar, kundaklama girişimleri, içeri giren veya binaların çevresindeki şüpheli kişiler ile bırakılan şüpheli paketler, internet ortamında artan hakaret ve tehditler ile basındaki itibar zedeleyici içerikler, bu dönemin en büyük tehditleri olarak sayıldı.

Bu tehditlere rağmen cami ve toplum merkezlerinde çok sayıda eksiğin olduğuna işaret edilen rehberde, güvenlik sorumlusunun bulunmaması, polisle kısıtlı ilişki kurulması, çok sayıda kontrolsüz giriş-çıkışın olması, yoğun saatlerde girişlere önem verilmemesi, acil durumlara nasıl müdahale edileceğinin yeterince bilinmemesi, net acil durum planı yapılmaması, zayıf ışıklandırma ve güvenlik kameraları için kör noktaların en sık görülen eksikler olduğu vurgulandı.

Rehberde, Müslümanların ve İslam kuruluşlarının bu tehditlerle artan şekilde karşı karşıya oldukları belirtilerek, "İngiltere genelindeki camiler ve toplum merkezleri, tekrar eden saldırılara, kışkırtmalara, tehditlere ve hedef alınmalara artan şekilde açık hale geliyor. Birçok toplum merkezi, güvenlik kameralarına ve kilitlere yatırım yaparken çok azı, bir saldırının ardından kritik dakikalarda ne yapılacağına dair net plan belirleyip sorumlu kişileri seçti." ifadeleri kullanıldı.

Kapılar kilitlenmeli ve içeridekiler saklanmalı

Alınabilecek etkili ve en az maliyetli önlemlerin sıralandığı rehberde, "Hazır olmak demek korkmak ya da kapıları dışarıya kapatmak demek değil mekanlarımızı korumak ve onları kullananlara karşı koruma görevimizi yerine getirmektir. Bir camiyi korumanın en iyi yolu, güçlü bir toplumsal ilişki ve güvenilir müttefiklerle olur." ifadeleri yer aldı.

Saldırı anında camilerde ve toplum merkezlerinde bulunanlara yönelik tavsiyeler ve önlemler de rehberde yer aldı.

Buna göre cami ve toplum merkezi yöneticilerine güvenlik sorumlusu belirleme, eksikleri giderme, acil durum ve sonrasında kamuoyunu bilgilendiren sözcü seçmeleri ve ziyaretçileri acil durum prosedürleri konusunda bilgilendirmeleri tavsiye edildi.

Müslüman toplumla ve bölgedeki halkla yakın ilişkinin önemli olduğu vurgulanan rehberde, polisle yakın ilişki kurulmasının, güvenlik kontrollerinin birlikte yapılmasının ve eksiklerin işbirliğiyle belirlenmesinin önemine işaret edildi.

Rehberde, saldırı anında kapanma uygulanması ve bunun için tatbikat yapılması önerisinde bulunuldu.

Ayrıca rehberde, saldırı anında "kapanma" uyarısının ardından hızlıca kapıları kapatılabilen en yakın odaya girilmesi, kapıların kilitlenmesi, içeridekilerin saklanması, sessiz kalınması ve polisin aranması gerektiği vurgulandı.