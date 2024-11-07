Müslüman Temsilciler Meclisi'nde Yeniden Seçildi

Güncel

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Ilhan Omar, Rashida Tlaib ve Andre Carson, bir kez daha seçilerek Kongre'de yerlerini aldı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Tlaib, Michigan'ın 12. Kongre Bölgesi'ndeki koltuğunu korurken, Demokratların diğer bir üyesi Omar Minnesota'yı üçüncü kez temsil etmeye hak kazandı.

Omar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu, daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanan herkes için bir zaferdir. Önümüzdeki iki yıl boyunca hepinizi gururlandırmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Carson, Cumhuriyetçi John Schmitz'e karşı kazanarak Indiana'nın 7. Kongre Bölgesi'nde yeniden seçildi.

Kongre'ye ilk kez 2008'de seçilen Carson, bir önceki temsilci ve büyükannesi Julia Carson'ın ölümünün ardından seçilmişti.