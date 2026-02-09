Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bursamız İçin Çalışıyoruz ve Çalışmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA)-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP'den istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları kaydetti:

