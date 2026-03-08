Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "İznik'in Her Bir Konusunu Dert Ediniyoruz, Projeler Geliştiriyoruz"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik'te düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Halkın ve esnafın önerilerini dinleyen Bozbey, "İznik'in her bir konusunu dert ediniyoruz, projeler geliştiriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenlediği iftar programıyla İznik ilçesinde de hissettirdi. İznik Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen programa Bozbey, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozbey, İzniklilerle kardeşlik sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 17 ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, 14 noktada iftariyelik dağıtarak, 4 sabit iftar noktasında yemek ikram ederek ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşadıklarını belirten Bozbey, Bursa'ya ve İznik'e hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gece gündüz çalışarak yaşanan sorunları en aza indirmek için mücadele ettiklerini belirten Bozbey, "İznik'in her bir konusunu dert ediniyoruz. Projeler geliştiriyoruz. Gece gündüz demeden halkımız için çalışıyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

İftar programının ardından İznik'deki taksici esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyip çözüm yollarını konuşan Bozbey, teravih namazının ardından İznik Yeşil Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.