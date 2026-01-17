CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı... Mustafa Bozbey: "Tutuklu Arkadaşlarımızın Görevlerinin Başına Dönmesi En Büyük Arzumuz, İsteğimiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı... Mustafa Bozbey: "Tutuklu Arkadaşlarımızın Görevlerinin Başına Dönmesi En Büyük Arzumuz, İsteğimiz"

17.01.2026 16:48  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, tutukluluk hallerinin devamının doğru olmadığını belirterek, görevlerine geri döneceklerine inandığını ifade etti. Toplantıda 2025 yılı değerlendirilirken, 2026 programı için hedefler de konuşuldu.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna ve kesinlikle tutukluluk hallerinin devamının doğru olmadığına inanıyorum. ve bir an önce de tabii ki görevlerinin başına dönmesi en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu toplantıda hem 2025 yılını değerlendiriyoruz geçmiş 2024 mart sonu itibariyle yapılan seçimlerden itibaren neler yaptık, hangi hizmetleri yerine getirdik, hangilerinde ortaklaştıracağımız hizmetler olabilir, nerelerde ortaklaşırız bunlarla ilgili değerlendirme yaparken bir taraftan da 2026 programında neler hedefliyoruz, hangi projeleri öne çıkarmamız gerekiyor, ortak olacağımız projeler neler olacaktır bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"İnanıyorum ki kısa zaman içerisinde arkadaşlarımızın tümü görevleri başına dönecekler ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecekler. Buna inancımız tam. Çünkü arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna ve kesinlikle tutukluluk hallerinin devamının doğru olmadığına inanıyorum. ve bir an önce de tabii ki görevlerinin başına dönmesi en büyük arzumuz, isteğimiz. Onun yanında 2026 yılına girdik. İlk büyükşehir belediye başkanları toplantısını Mersin'de Vahap Başkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Kendisine teşekkür ederim. Tabii ki Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'in de başkanlığında da yapılan bir toplantı.

Burada hem 2025 yılını değerlendiriyoruz geçmiş 2024 mart sonu itibarıyla yapılan seçimlerden itibaren neler yaptık, hangi hizmetleri yerine getirdik, hangilerinde ortaklaştıracağımız hizmetler olabilir, nerelerde ortaklaşırız bunlarla ilgili değerlendirme yaparken bir taraftan da 2026 programında neler hedefliyoruz, hangi projeleri öne çıkarmamız gerekiyor, orrtak olacağımız projeler neler olacaktır bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. İnanıyorum ki büyükşehir belediyelerimizin bugüne kadar yapmış olduğu örnek hizmetler vatandaşlarımız tarafından, halkımız tarafından son derece takdir edildiğini görüyoruz ve bu anlamda daha da iyi hizmetleri, daha farklı hizmetleri onları mutlu edecek özellikle de ekonominin bu denli kötü olduğu bir süreçte onlara destek anlamında daha nelerin de yapılabileceğini ortaya koyacak kararları da bu toplantılarda alacağız ve kentlerimizde yaşayan insanlarımızın mutlu, huzurlu, geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı... Mustafa Bozbey: 'Tutuklu Arkadaşlarımızın Görevlerinin Başına Dönmesi En Büyük Arzumuz, İsteğimiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Galatasaray’a Gabriel Sara ve Arda Ünyay’dan kötü haber Galatasaray'a Gabriel Sara ve Arda Ünyay'dan kötü haber
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

19:33
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi
18:54
Zorlu Maç Öncesi İlk 11’ler Belli Oldu
Zorlu Maç Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 19:43:55. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı... Mustafa Bozbey: "Tutuklu Arkadaşlarımızın Görevlerinin Başına Dönmesi En Büyük Arzumuz, İsteğimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.