CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı... Mustafa Bozbey: "Tutuklu Arkadaşlarımızın Görevlerinin Başına Dönmesi En Büyük Arzumuz, İsteğimiz"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna ve kesinlikle tutukluluk hallerinin devamının doğru olmadığına inanıyorum. ve bir an önce de tabii ki görevlerinin başına dönmesi en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu toplantıda hem 2025 yılını değerlendiriyoruz geçmiş 2024 mart sonu itibariyle yapılan seçimlerden itibaren neler yaptık, hangi hizmetleri yerine getirdik, hangilerinde ortaklaştıracağımız hizmetler olabilir, nerelerde ortaklaşırız bunlarla ilgili değerlendirme yaparken bir taraftan da 2026 programında neler hedefliyoruz, hangi projeleri öne çıkarmamız gerekiyor, ortak olacağımız projeler neler olacaktır bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"İnanıyorum ki kısa zaman içerisinde arkadaşlarımızın tümü görevleri başına dönecekler ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecekler. Buna inancımız tam. Çünkü arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna ve kesinlikle tutukluluk hallerinin devamının doğru olmadığına inanıyorum. ve bir an önce de tabii ki görevlerinin başına dönmesi en büyük arzumuz, isteğimiz. Onun yanında 2026 yılına girdik. İlk büyükşehir belediye başkanları toplantısını Mersin'de Vahap Başkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Kendisine teşekkür ederim. Tabii ki Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'in de başkanlığında da yapılan bir toplantı.

Burada hem 2025 yılını değerlendiriyoruz geçmiş 2024 mart sonu itibarıyla yapılan seçimlerden itibaren neler yaptık, hangi hizmetleri yerine getirdik, hangilerinde ortaklaştıracağımız hizmetler olabilir, nerelerde ortaklaşırız bunlarla ilgili değerlendirme yaparken bir taraftan da 2026 programında neler hedefliyoruz, hangi projeleri öne çıkarmamız gerekiyor, orrtak olacağımız projeler neler olacaktır bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. İnanıyorum ki büyükşehir belediyelerimizin bugüne kadar yapmış olduğu örnek hizmetler vatandaşlarımız tarafından, halkımız tarafından son derece takdir edildiğini görüyoruz ve bu anlamda daha da iyi hizmetleri, daha farklı hizmetleri onları mutlu edecek özellikle de ekonominin bu denli kötü olduğu bir süreçte onlara destek anlamında daha nelerin de yapılabileceğini ortaya koyacak kararları da bu toplantılarda alacağız ve kentlerimizde yaşayan insanlarımızın mutlu, huzurlu, geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağız."