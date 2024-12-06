Mustafa Çalık'ın Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Mustafa Çalık'ın Anma Programı Düzenlendi

Mustafa Çalık\'ın Anma Programı Düzenlendi

Gümüşhane'de Dr. Mustafa Çalık'ın vefatının birinci yılı anısına anma programı gerçekleştirildi.

06.12.2024 19:46
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Gümüşhane'de yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Çalık'la ilgili video gösterildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Çalık ile arkadaşlığının lise yıllarına uzandığını söyledi.

Bilgin, Çalık'ın birçok yönüyle ittihatçı ruhunu yansıttığını belirterek, "Dr. Mustafa Çalık, hiçbir zaman heyecanını kaybetmeyen, kabına sığmaz ve paylaşımcı bir insandı. Mekanı cennet olsun. Mustafa, gerçekten bir fırtınaydı. Ölümünden sonra bir yazımda, 'Fırtına dindi.' diye yazmıştım. Bıraktığı mirası, düşüncelerini, hayallerini, yarım bıraktıklarını ele almamız lazım." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı da Çalık'a Allah'tan rahmet diledi.

Çalık'ın mücadele insanı olduğunu ifade eden Bostancı, "Az çok Mustafa Çalık'ı tanıyan herkes onun ne kadar kararlı, inatçı, mücadeleci bir insan olduğunu gayet iyi bilir. Yüz yıl öncesinin rüyaları içerisinde yaşadı ama bugünün gerçeklerini de çok iyi biliyordu." diye konuştu.

Bostancı, Çalık'ın yapacaklarının birer miras olarak kaldığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Tuna Koç da Çalık'ın köyüne kütüphane yapılması vasiyetini yerine getireceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, Çalık'ın en dikkati çeken özelliğinin gençlerin fikirlerine değer vermesi olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Çalık'ın konuyu tüm yönleriyle ele alan tarafının bulunduğuna işaret ederek, "Mustafa ağabeyin kamuoyuna yansıyan polemikçi bir tarafı olmakla beraber, gerçekten bir meselenin bütün yönlerini, taraflarını dinlemeye, anlamaya çalışan, işin aslını, esasını merak eden bir yönü vardı." dedi.

Programda AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Prof. Dr. Fatih Yalçın, Prof. Dr. Mehmet Özden, Prof. Dr. Sıddık Çalık ve Prof. Dr. Hüseyin Aliyar Demirci de konuşma yaptı.

Anma programına Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mustafa Çalık'ın Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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