Elitaş: Savaşın Uzaması Dünya Enflasyon Hedeflerini Yeniden Değerlendirebilir

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, savaşın uzaması ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde, dünya genelinde birçok ülkenin enflasyon hedeflerini yeniden değerlendirmesinin kaçınılmaz hale gelebileceğini belirtti. EKONOMİ Gazetesi'ne verdiği röportajda, savaş nedeniyle olağanüstü gelişmeler yaşandığını ve ekonomiye etkilerinin giderek arttığını vurguladı. Türkiye'nin bölgede en huzurlu ve istikrarlı ülke olduğunu ifade eden Elitaş, normal şartlarda 2026 yılında petrol fiyatlarının varil başına 60-65 dolar olacağının düşünüldüğünü, ancak önemli artışlar yaşandığını kaydetti. Hazine Maliye Bakanlığı'nın ÖTV ile ilgili eşel mobil sistemini uygulayarak iç maliyetleri düşürmek için adım attığını belirtti.

Elitaş, savaşın uzaması ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde, dünya genelinde birçok ülkenin enflasyon hedeflerini yeniden değerlendirmesinin kaçınılmaz hale gelebileceğini düşündüğünü tekrarladı. İran'ın savaşın sınırları aşabileceğine dair mesajının iyi okunması gerektiğini söyledi. Küresel maliyet enflasyonu dalgasının birçok ülkenin makroekonomik göstergelerini etkileyebileceğini ve bu tür dönemlerde ülkelerin enflasyon hedeflerini gözden geçirebileceğini ifade etti.

Muhalefetin asgari ücret artış taleplerine ilişkin olarak Elitaş, "Yılın dördüncü ayı yeni başlamışken yeni yeni gündemleri ortaya çıkarmakla piyasayı olumsuz yönde etkileyen, tetikleyen durumlara sebebiyet vermiş oluruz" dedi. Aylar sonra olacak bir şeyi bugünden tartışmanın 3 milyon kişiyi memnun edebileceğini, ancak 83 milyon kişinin cebinden bir şeylerin gitmesine neden olabileceğini belirtti. Asgari ücretin kıt kaynaklarla değerlendirilmesi gerektiğini, fiyat karşılaştırmalarının doğru olmadığını vurguladı. Özgür Özel'in asgari ücreti bitcoin ile karşılaştırmasını önerdi ve alım gücüne bakılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim açıklamasını değerlendiren Elitaş, Özel'in anketlerde düşmeye başladığı için bu açıklamayı yaptığını iddia etti. Özel'in vesayet altında olduğunu ve Silivri ile haftalık görüşmeler yapmak zorunda kaldığını söyledi. Genel seçimlerin normal tarihinin 7 Mayıs 2028 olduğunu, ancak seçimlerin haziran ile aralık ayları arasında yapılmasının daha uygun olabileceğini ifade etti.

Belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili olarak, kamuoyundaki algının yanlış olduğunu, bu operasyonların aynı partiden insanların şikayetleri sonucu ortaya çıktığını belirtti. Vatandaşın asıl gündeminin Orta Doğu'daki olaylar olduğunu vurguladı. Küresel maliyet artışlarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin diğer ülkelerden farklı olduğunu, ekonomi yönetiminin maliyet baskılarını sınırlamak için tedbirler aldığını söyledi.