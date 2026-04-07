Elitaş: Savaşın Uzaması Dünya Enflasyon Hedeflerini Yeniden Değerlendirebilir
Elitaş: Savaşın Uzaması Dünya Enflasyon Hedeflerini Yeniden Değerlendirebilir

07.04.2026 08:39
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, enerji fiyatlarındaki artış ve savaşın uzamasının dünya genelinde enflasyon hedeflerini etkileyeceğini belirtti. Türkiye'nin ekonomik durumuna da değinen Elitaş, asgari ücret ve maliyet enflasyonu konularında uyarılarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, savaşın uzaması ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde, dünya genelinde birçok ülkenin enflasyon hedeflerini yeniden değerlendirmesinin kaçınılmaz hale gelebileceğini belirtti. EKONOMİ Gazetesi'ne verdiği röportajda, savaş nedeniyle olağanüstü gelişmeler yaşandığını ve ekonomiye etkilerinin giderek arttığını vurguladı. Türkiye'nin bölgede en huzurlu ve istikrarlı ülke olduğunu ifade eden Elitaş, normal şartlarda 2026 yılında petrol fiyatlarının varil başına 60-65 dolar olacağının düşünüldüğünü, ancak önemli artışlar yaşandığını kaydetti. Hazine Maliye Bakanlığı'nın ÖTV ile ilgili eşel mobil sistemini uygulayarak iç maliyetleri düşürmek için adım attığını belirtti.

Elitaş, savaşın uzaması ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde, dünya genelinde birçok ülkenin enflasyon hedeflerini yeniden değerlendirmesinin kaçınılmaz hale gelebileceğini düşündüğünü tekrarladı. İran'ın savaşın sınırları aşabileceğine dair mesajının iyi okunması gerektiğini söyledi. Küresel maliyet enflasyonu dalgasının birçok ülkenin makroekonomik göstergelerini etkileyebileceğini ve bu tür dönemlerde ülkelerin enflasyon hedeflerini gözden geçirebileceğini ifade etti.

Muhalefetin asgari ücret artış taleplerine ilişkin olarak Elitaş, "Yılın dördüncü ayı yeni başlamışken yeni yeni gündemleri ortaya çıkarmakla piyasayı olumsuz yönde etkileyen, tetikleyen durumlara sebebiyet vermiş oluruz" dedi. Aylar sonra olacak bir şeyi bugünden tartışmanın 3 milyon kişiyi memnun edebileceğini, ancak 83 milyon kişinin cebinden bir şeylerin gitmesine neden olabileceğini belirtti. Asgari ücretin kıt kaynaklarla değerlendirilmesi gerektiğini, fiyat karşılaştırmalarının doğru olmadığını vurguladı. Özgür Özel'in asgari ücreti bitcoin ile karşılaştırmasını önerdi ve alım gücüne bakılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim açıklamasını değerlendiren Elitaş, Özel'in anketlerde düşmeye başladığı için bu açıklamayı yaptığını iddia etti. Özel'in vesayet altında olduğunu ve Silivri ile haftalık görüşmeler yapmak zorunda kaldığını söyledi. Genel seçimlerin normal tarihinin 7 Mayıs 2028 olduğunu, ancak seçimlerin haziran ile aralık ayları arasında yapılmasının daha uygun olabileceğini ifade etti.

Belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili olarak, kamuoyundaki algının yanlış olduğunu, bu operasyonların aynı partiden insanların şikayetleri sonucu ortaya çıktığını belirtti. Vatandaşın asıl gündeminin Orta Doğu'daki olaylar olduğunu vurguladı. Küresel maliyet artışlarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin diğer ülkelerden farklı olduğunu, ekonomi yönetiminin maliyet baskılarını sınırlamak için tedbirler aldığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mustafa Elitaş, Dış Politika, Asgari Ücret, AK Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim

09:10
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
08:59
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
08:40
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
07:54
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07:47
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
07:16
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:14:43.
