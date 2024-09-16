Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Söğütalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Mustafakemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?