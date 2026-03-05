Mut'ta İftar Programı

Mersin'in Mut ilçesinde vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.
Kırkkavak Mahallesi Muhtarı Ali Köse tarafından mahallede iftar programı düzenlendi.
Programa katılan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Muhtar Köse de birlik ve beraberliğin sağlanması adına mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
