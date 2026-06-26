Müteahhitler Arsa Sahibine Saldırdı - Son Dakika
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Müteahhitler Arsa Sahibine Saldırdı

Müteahhitler Arsa Sahibine Saldırdı
26.06.2026 10:36
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Atakum'da bina anlaşmazlığı sonucu müteahhitler arsa sahibini bıçakla yaraladı, gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde arsa sahibini bıçakla yaralayıp darbettikleri öne sürülen 2 müteahhit gözaltına alındı.

İddiaya göre, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde arsa sahibi A.K. ile müteahhitler Ü.T. (30) ve amcasının oğlu F.T. (41) arasında bina yapımıyla ilgili sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, bıçakla A.K'yi yaraladı, F.T. ise tabancanın kabzasıyla darbetti.

İhbar üzerine A.K, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen taşıma ruhsatlı tabancaya el konuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müteahhitler Arsa Sahibine Saldırdı - Son Dakika

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