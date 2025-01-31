Mutfak Yangınları İçin Eğitim Önerisi - Son Dakika
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Mutfak Yangınları İçin Eğitim Önerisi

Mutfak Yangınları İçin Eğitim Önerisi

Doç. Dr. Büyükipekci, otel mutfak personeline yangın eğitimi verilmesini önerdi.

31.01.2025 14:47
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Büyükipekci, otellerdeki mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi önerisinde bulundu.

Büyükipekci, AA muhabirine, mutfakta çıkan yangınların en sık karşılaşılan yangın çeşitlerinden olduğunu söyledi.

Mutfakta yağın alev almasıyla panik olunabildiğine ve yanlış şekilde suyla müdahale edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Büyükipekci, "Su döktüğünüz anda maalesef büyük bir alev oluşuyor. Bu alev metrelerce yükseğe ulaşıyor ve mutfakta veya bulunduğunuz yerde yanıcı malzemeler, kaplamalar varsa bunlar çok hızlı şekilde tutuşabiliyor." dedi.

"Eğitimsiz bireylerin mutfakta çalıştırılıyor olması yangında etkili"

Mutfaklarda yağdan kaynaklı yangınların önüne geçmek için kamu spotlarının hazırlanması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Büyükipekci, "Eğitimsiz bireylerin mutfakta çalıştırılıyor olmasının yangınlarda etkili olduğunu düşünüyorum. Otellerdeki mutfak personeli için yangınla ilgili eğitim verilebilir. Bunu önerebiliriz. Bu eğitimi alan bireyler daha sakin ve soğukkanlı şekilde davrandığı zaman bu tür olayların çıkışını engelleyebilir. Sadece mutfakta çıkan yangın, mutfakta söndürüldüğü zaman diğer yerlere sirayet etmesi engellenmiş olur." diye konuştu.

Büyükipekci, otel ve kamu kurumlarının mutfakları ile büyük yemekhanelerde yangın söndürme tüpleri ve sistemleri ile hortumlarının bulunması gerektiğini dile getirdi.

Elektrik kontağı kaynaklı yangınlara karşı tedbir alınması gerektiğine işaret eden Büyükipekci, "Biz, orijinal olmayan ürünleri tercih ettiğimiz zaman daha ucuza alıyoruz ama aslında hata ediyoruz. O ürünlerin kaliteli olmasının yanında avantajı yangınla ilgili testlerden geçiyor olmasıdır. Basit bir ürün aldığınız, daha ucuza temin ettiğiniz zaman yangın çıkarma riski oldukça yüksektir." uyarısında bulundu.

Kızgın yağa müdahale yöntemi

Mutfakta kızgın yağın alev alması halinde nasıl müdahale edileceğini anlatan Büyükipekci, şöyle konuştu:

"Eğer bir yağ yangını varsa, yağ yangınında alev görmüşseniz paniğe kapılmadan sakin şekilde tavanın ya da tencerenin kapağını kapatmanız gerekir yani oksijenle temasını kesmeniz gerekir. Eğer kapak yoksa herhangi bir havluyu ya da bezi ıslatıp hemen üzerini kapatırsanız alevin söndüğünü görürsünüz zaten."

Kaynak: AA

Necmettin Erbakan, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutfak Yangınları İçin Eğitim Önerisi - Son Dakika

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