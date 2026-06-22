Mutlu Kafe'de Kedi Yavruları, Özel Bireylerin Mutluluğu Oldu - Son Dakika
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Mutlu Kafe'de Kedi Yavruları, Özel Bireylerin Mutluluğu Oldu

Mutlu Kafe\'de Kedi Yavruları, Özel Bireylerin Mutluluğu Oldu
22.06.2026 11:15
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Kastamonu'daki Mutlu Kafe, özel gereksinimli bireylere kedi yavruları ile mutluluk sağlıyor.

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yararlandığı Mutlu Kafe'deki kedi yavruları, özel bireylerin mutluluk kaynağı oldu.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nun alt katında bulunan Mutlu Kafe, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletiliyor. Özel gereksinimli bireylerin yanı sıra sporcusundan sanatçısına, çalışanından ev kadınlarına kadar herkese hizmet veren kafe, özellikle özel bireylerin en güzel anlarını yaşadığı yerlerden biri haline geldi.

Doğum günü, temsili asker kınası başta olmak üzere özel etkinliklerini burada yapan özel bireyler ve aileleri, bu günlerde özgürce oyunlar oynuyor, şarkı söyleyip, halay çekiyor, dans ediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce bir kedi yaralı halde Mutlu Kafe'ye sığındı. Hem ailelerin hem de özel gereksinimli bireylerin çok sevdiği bu kedinin yaklaşık 1,5 ay önce 4 yavrusu oldu.

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin sevgisi ile büyüyen yavru kediler, adeta Mutlu Kafe'nin maskotu oldu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Mutlu Kafe'nin kendileri için çok özel bir yer haline dönüştüğünü söyledi.

Kediyi çok sevdiklerini anlatan Boyraz, "İki yıl önce soğuk ve karlı bir günde anne kediyi içeri aldık. Çok üşümüştü, ondan sonra da sahiplenerek bakmaya başladık. Bir süre sonra özel çocuklarımızın kediyi sevmeye ve ona dokunmaya başladığını gördük. Kediyle ilgilenmeye başlamaları bizim çok hoşumuza gitti. Özel çocuklarımız, aileleri otururken, sohbet ederken o da masada sandalyeye gelip oturmaya başladı." diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 ay önce kedinin doğum yaptığını belirten Boyraz, şöyle devam etti:

"İki yıl boyunca bizden hiç ayrılmadı. Çocuklarımızla iletişimi çok güzel oldu, çocuklarımızın hayvan sevgisini biz burada keşfettik. Bu da bizim için çok kıymetliydi. O da yabancılamadı, artık çocuklarımızla sohbet ederken bile yanlarına geliyordu. Dört yavrumuz oldu. Annelerimiz, özel bireylerimiz yavruları sevgiyle büyütüyor. Onlar şu anda Mutlu Kafe'nin mutlu kedileri. Bizim de anneyle birlikte beş yavrumuz oldu."

Hayvan sevgisi özel çocuklara iyi geldi

Kedilerin özel gereksinimli bireylere çok iyi geldiğini vurgulayan Boyraz, "Küçük hayvanlara dokunmayan çocuklarımız için kedi sevgisinin çok ayrı olduğunu gördük. Biz evlerde koşturmamızdan dolayı kedi beslemeyi bilmiyorduk ama burada onlarla birlikte biz de çok şey öğrendik. Mutlu Kafe'mizde özel bireylerimizin hayvan sevgisini yavrularımızla öğrendik." ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli çocuk annesi Nazife Sarıcı ise kedileri hepsinin çok sevdiğini dile getirerek, "Mutlu Kafe'mize bir kedi geldi. O da bizim mutluluk kaynağımız oldu. Çocuklarımız çok benimsedi, çok sevdi. Daha sonra o da yavruladı, 4 yavrusu oldu. Mutlu mutlu büyütüyoruz onları. Özel bireylerimiz çok sevdi, kedilerle oynadı, eğlendi, temas halindeler hep. Çocuklarımızın onları severken gözlerindeki mutluluğu ömre bedel." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutlu Kafe'de Kedi Yavruları, Özel Bireylerin Mutluluğu Oldu - Son Dakika

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