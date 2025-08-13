MÜYORBİR 25. Yılını İstanbul Festivali'nde Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MÜYORBİR 25. Yılını İstanbul Festivali'nde Kutladı

13.08.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜYORBİR, 25. kuruluş yıl dönümünü İstanbul Festivali'nde düzenlenen konserle kutladı.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), İstanbul Festivali kapsamında 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Rüya Gibi Bir Gece" konserinde, Türk müziğinin farklı kuşak ve türlerinden önde gelen yorumcuları aynı sahnede bir araya geldi.

Binlerce izleyicinin katıldığı konserde, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru sahne aldı.

Konserin açılışını yapan Cem Adrian, Aylin Aslım ile düet gerçekleştirdi. Ardından sahneyi Nükhet Duru alırken, Cem Adrian ile düetinin devamında Duru, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde bir sonraki sanatçı Gökhan Türkmen oldu. Programın devamında Kubat, kendi şarkılarının yanı sıra Volkan Konak, Kazım Koyuncu, Selçuk Alagöz, Edip Akbayram ve Ferdi Tayfur'un eserlerini yorumladı.

Melek Mosso da "Sabahçı Kahvesi", "Keklik Gibi", "Kullar Affetmez" ve "Hayatım Kaymış" adlı şarkıları konserde seslendirdi. Konserde son olarak sahneye Hande Yener çıktı ve "Sopa", "Benden Bir Tane Daha Yok", "Sebastian" ve "Acele Etme" parçalarını izleyicilerle birlikte söyledi.

Konserin finalinde tüm sanatçılar sahnede yeniden bir araya gelerek, MÜYORBİR üyeleriyle "Memleketim" şarkısını seslendirdi.

İstanbul Festivali'nde ayrıca bu akşam Motive, Mela Bedel ve Sertab Erener, yarın Simge ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

Festivalin kapanış gecesinde ise 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahnede buluşacak.

Kaynak: AA

İstanbul Festivali, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜYORBİR 25. Yılını İstanbul Festivali'nde Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:44
Futbolseverler müjde Dev maç şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
16:28
Arda Güler’e tarihi müjde
Arda Güler'e tarihi müjde
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:31:21. #7.12#
SON DAKİKA: MÜYORBİR 25. Yılını İstanbul Festivali'nde Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.