Müze Gazhane, Kasım Ayında Zengin Kültür ve Sanat Programı Sunuyor - Son Dakika
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Müze Gazhane, Kasım Ayında Zengin Kültür ve Sanat Programı Sunuyor

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca sinema gösterimleri, müzik etkinlikleri, dans ve stand-up atölyeleri ile kültürel bir şölen sunuyor.

13.11.2024 15:54
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.

Kasım ayı boyunca Müze Gazhane'de sinema gösterimleri, atölyeler ve müzik dolu bir takvim sanatseverleri bekliyor. "Müzede Caz" etkinlikleri kapsamında Tolga Şanlı Trio ve Alafsar Rahimov özel performanslara imza atacak. Elçin Orçun, Selin Sümbültepe, Rinxlaya, Holy Fire Night, Ağaçkakan, Sinağrit Baba ve Kesmeşeker gibi sanatçılar da müzikseverlerle buluşacak.

Dans ve stand-up atölyeleri ile keyifli saatler

Kasım ayında Müze Gazhane'de flamenko, salsa, swingin blues ve tap dance atölyelerinin yanı sıra Altyazı Sinema Sohbetleri ve TuzBiber Tandem'in stand-up gösterileri yer alacak.

İBB Kültür A.Ş. Müze Gazhane'nin kasım ayı programının detaylarına, 'https://kultur.istanbul' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Müze Gazhane, Kasım Ayında Zengin Kültür ve Sanat Programı Sunuyor - Son Dakika

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