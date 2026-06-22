Müzik İkonu Clive Davis 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

NEW ABD'de müzik sektöründe önde gelen plak yapımcısı ve avukat Clive Davis, 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Basın danışmanı Aliza Rabinoff, Davis'in ailesinin yaptığı açıklamayı basınla paylaştı.
Ailesi, açıklamada, Davis'in 94 yaşında, Manhattan'daki dairesinde hayatını kaybettiğini doğruladı.
Davis, bu yılın başında üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, birkaç günün ardından taburcu edilmişti.
Avukat Clive Davis'in plak şirketi Arista Records'ın, 2012'de hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın yanı sıra Bruce Springsteen ve Alicia Keys gibi sanatçıların kariyerindeki yükselişinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.
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