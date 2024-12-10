Müzik ve Egzersizle Sağlıklı Yaşam

Güncel

Beylikdüzü'nde huzurevi sakinleri, fizyoterapist ve müzik öğretmeni eşliğinde yaptıkları egzersizlerle hem ruhlarını dinlendiriyor hem de sağlıklı ve zinde kalıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, 4 yıldır uyguladıkları fizik tedavi egzersizlerini artık müzikle yapıyor.

Görme engelli müzik öğretmeni Ceyda Evrim Çam ile fizyoterapist Mehtap Önder ile yapılan müzikli fizik tedavi egzersizleri sayesinde, huzurevinin koridorlarından yan flüt sesi ile sakinlerinin eşlik ettiği şarkılar yükseliyor.

Derslerde yaşlıların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına fayda sağlanırken, uygulamalara da katılım artıyor.

Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Gökmen Altuncu, AA muhabirine, fizyoterapist eşliğinde yapılan fizik tedavi egzersizlerine müziğin de eklenmesiyle huzurevinin havasının değiştiğini söyledi.

Müzik öğretmeninin ağustosta göreve başladığını belirten Altuncu, "Osmanlı ve Selçuklu'daki müzikle tedaviden esinlenerek canlı müzikle fizik tedavi hareketleri yaptırmaya başladık. Buradaki temel amaç yaşlılarımızın ruhen ve bedenen güçlenmelerini sağlamak." dedi.

Huzurevi sakinlerinden olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Altuncu, yaşlıların şarkılara eşlik etmesinin memnuniyetlerini de artırdığını kaydetti.

"Müziğin tedavi yöntemini kullanıyoruz"

Fizyoterapist Önder, huzurevi sakinlerinin yaşları ilerledikçe kas güçlerinin de zayıfladığını belirterek, "Yaş aldıkça azalan kas gücüne bağlı yaşanan düşme ve kırıkların önlenmesine karşı bireysel ve grup fizik tedavileri yaptık ve olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.

Müzik öğretmeninin gelmesiyle fizik tedavi ile müziği birleştirdiklerini dile getiren Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Müziğin tedavi yönünü kullanıyoruz, müzikle terapi yapıyoruz. Canlı müziğin kayıttan açılan müziğe oranla daha etkili olduğunu fark ettik. Yaşlılarımız kendilerini daha iyi hissetmeye başladı. Müzik olunca daha çok keyif aldıklarını, dinlendiklerini, moral ve motivasyonlarının arttığını, mutlu olup hareketleri yapma isteklerinin attığını söylediler. Biz de bunu sürekli devam ettirmek istiyoruz."

"Bedenen ve ruhen güçlü hissetmelerini sağlıyor"

Müzik öğretmeni Çam ise huzurevi sakinleriyle çalışmasının kendisi için farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek, "Her gün sporla müziğin gücünü birleştirerek sakinlerimizle beraber egzersizler yapıyoruz. Bunu müzikle fizyoterapinin gücünü birleştirerek tamamlıyoruz. Bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı üzere müzik stresi azaltan ve mutluluğu arttıran bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, "Her gün düzenli olarak müzik terapi yapıyoruz. Canlı müziğin her zaman etkisi daha yüksek olduğu için kayıttan açmaktansa yüz yüze bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu da onların bedenen ve ruhen güçlü hissetmelerini sağlıyor. Bize geri dönüşleri de çok olumlu olduğu için sürekli devam ettiriyoruz. Fizyoterapistimiz eşliğinde, çaldığım şarkılarla beraber dersler çok keyifli geçiyor." diye konuştu.

Huzurevi sakinleriyle güncel ve klasik müzikleri tercih ettiklerini dile getiren Çam, "Müzik hayatla kurulan en güçlü bağ olduğu için bunu fizyoterapiyle birleştirip böyle bir proje haline dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

"Her şarkıya eşlik ediyoruz"

Huzurevi sakini 83 yaşındaki Naciye Semiz, Beylikdüzü'ne Çanakkale'den geldiğini ve 3 yıldır burada kaldığını söyledi.

Derslerin çok güzel geçtiğini ifade eden Semiz, "Ben 3 ay Gelibolu'ya gidiyorum, burayı özlüyorum. Burası da bizim bir evimiz. Müziğin çok güzel etkisi oldu. Şarkılarla büyüdük, her şarkıya da eşlik ediyoruz." dedi.

Mustafa Engin de 79 yaşında olduğunu ve yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, "Müzikle tedavi çok daha iyi oldu. Yaşlıların dünyadan beklentisi olmaz ama hayata bağlanmadan da yaşanmaz. Biz de burada onu yapmaya çalışıyoruz. 'Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım.' şarkısını beğeniyorum ve bazıları da habersiz geçen yılları hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.