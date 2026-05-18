MV Hondius Gemisi Rotterdam'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MV Hondius Gemisi Rotterdam'a Ulaştı

18.05.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hantavirüs vakaları nedeniyle MV Hondius gemisi Rotterdam'da karantinaya alındı, önlemler alındı.

Dünya genelinde haftalardır yakından takip edilen ve hantavirüs vakaları görülen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, sıkı önlemler altında Rotterdam Limanı'na ulaştı.

Halk Sağlığı Kanunu kapsamında "resmi karantina limanı" işlevi gören Hollanda'nın Rotterdam kentinde, geminin gelişi için yerel sağlık idaresi, liman başkanlığı ve emniyet güçleri ortak operasyon yürüttü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda tahliye edilen gemide kalan 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu.

Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olan 23 mürettebat için liman yakınlarında 23 konut ünitesinden oluşan geçici bir karantina tesisi kuruldu. İki Hollandalının ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi.

Yetkililer, şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini ancak tedbir amaçlı 18 Haziran'a kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı.

Oceanwide Expeditions şirketi tarafından işletilen geminin dezenfeksiyon işlemlerinin ise 22 Mayıs Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nda yolcuları tahliye edilen "MV Hondius" gemisindeki vakalarla ilgili açıklama yapan DSÖ, küresel bir salgın riski görülmediğini bildirmişti. Virüs nedeniyle bugüne kadar biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere toplam 3 yolcu yaşamını yitirdi.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebep olabilen hastalık kapsamında DSÖ, şu ana kadar dünya genelinde 8'i kesinleşmiş, 2'si şüpheli olmak üzere toplam 10 resmi vaka kaydetti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MV Hondius Gemisi Rotterdam'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:42:20. #7.13#
SON DAKİKA: MV Hondius Gemisi Rotterdam'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.