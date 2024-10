My Hero Academia'nın Yeni Filmi 11 Ekim'de!

Güncel

Japon manga çizeri Kohei Horikoshi'nin kaleme aldığı süper kahraman serisinin dördüncü filmi, "My Hero Academia: You're Next", 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Son filmde, yeni bir tehditle karşı karşıya kalan Japonya'nın en cesur kahramanları, dünyayı kurtarmak için Dark Might'a karşı kıran kırana bir mücadeleye başlıyor.

Çok satan manga serilerinden olan My Hero Academia'nın dünya genelinde 100 milyondan fazla kopyası bulunuyor.