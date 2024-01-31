Myanmar, Çin\'e telefon dolandırıcılığı çetelerinin elebaşlarını teslim etti

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Myanmar, ülkede telefonla dolandırıcılık faaliyetleri yürüten bazı çete elebaşlarını Çin'e teslim etti.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın ülkedeki telefon dolandırıcılığı çetelerinden 6 kilit ismi Çin'e teslim ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu çete elebaşlarıyla beraber benzer suçlar işlediğinden şüphelenilen 4 kişinin, uçakla Çin'in güneybatı eyaleti Yünnan'ın merkezi Kunming kentine getirildiği kaydedildi.

Bu gelişmenin, Çin ve Myanmar polisi arasındaki işbirliğinin dönüm noktası olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, iki ülkenin telefon dolandırıcılığı suçlarıyla ortak mücadele için birlikte çalışma kararlığını ve güçlü iradesini ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, Myanmar'ın kuzeyindeki Kokang bölgesinde çok sayıda suç örgütünün uzun süredir açıkça silahlı dolandırıcılık ve telefon dolandırıcılığı faaliyetlerinde bulunduğu aktarıldı.

BBC'nin haberine göre de Çin'e teslim edilenler arasında, Myanmar'ın Luakkaing bölgesini yöneten dört aileden üçüne liderlik eden isimlerin de bulunduğu ve bu kişilerin, binlerce yabancı uyruklu kişiyi dolandırıcılık yapmaları için kaçırdığı biliniyor.

Ordu ile yakın bağları olduğu belirtilen söz konusu isimlerin, Myanmar'ın dışındaki ülkelerde de madencilik, enerji, altyapı ve kumarhanelerde hisselerinin bulunduğu ifade ediliyor.