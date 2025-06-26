Myanmar'da 298 Milyon Dolar Değerinde Uyuşturucu İmha Edildi

YANGON, 26 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, ülke genelinde ele geçirilen 297,95 milyon ABD doları değerindeki uyuşturucuyu Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Yangon kentinde imha etti, 26 Haziran 2025. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)