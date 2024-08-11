Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar Zorla Geri Dönüyor

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Myanmar'da 5 Ağustos'ta 200'ü aşkın Arakanlı Müslümanın (Rohingya) hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Bangladeş sınırı yakınlarındaki Arakanlı Müslümanların, Myanmar'a dönmek "zorunda kaldığı" bildirildi.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Ağustos'ta 200'ü aşkın Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiği saldırının ardından Arakanlı Müslümanlardan bazılarının hala Arakan'ın Maungdaw kasabasından Bangladeş'e gitmeye çalıştığını belirtti.

Nay San Lwin, Arakan Ordusu kontrolündeki bölgelere kaçmaya çalışan bazı Arakanlı Müslümanların da gidebilecekleri "başka bir alternatif görmediklerini" söyledi.

Maungdaw'dan kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'in "yeni mülteci alımına karşı politikaları nedeniyle" sınırdan geçemediklerini ifade eden Lwin, bu kişilerin bazılarının Myanmar'a geri gönderildiğini belirtti.

Lwin, Buthudaung kasabasındaki genç Arakanlı Müslümanların "zorla Arakan Ordusu'na alındığını" ve Arakan Ordusu'nun, Arakanlı Müslümanlara "şiddet uyguladığını" da öne sürdü.

Bölgedeki insani durumun "ciddi" olduğunu kaydeden Lwin, Arakan Ordusu'nun köylerden genç Arakanlı Müslümanların "alınmasına" izin verilmemesi halinde bu köylere zarar vereceğini belirttiğini ileri sürdü.

Nay San Lwin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan bazı Arakanlı Müslümanların, Arakan Ordusu'nun dron ve topçu ateşinin hedefi olduğunu belirtmişti.

Lwin, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın "vahşice" öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Arakan Ordusu ise 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 5 Ağustos'taki saldırının sorumluluğunu reddetmiş, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemişti.