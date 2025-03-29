Myanmar'da Büyük Deprem: 1.002 Ölü - Son Dakika
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Myanmar'da Büyük Deprem: 1.002 Ölü

Mandalay'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

29.03.2025 09:40
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MANDALAY, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Mandalay bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi cumartesi sabahı itibarıyla 30 kişiye ise ulaşılamadığını bildirdi.

Resmi açıklamalara göre deprem, ülkenin elektrik tedarik sisteminde arızalara neden oldu. Mobil ağların da etkilendiği deprem nedeniyle Yangon'un bazı bölgelerinde cep telefonu sinyalleri tamamen kesildi. Çok sayıda bina hasar aldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Myanmar'da Büyük Deprem: 1.002 Ölü - Son Dakika

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