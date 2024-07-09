Myanmar'da çatışmalar nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Myanmar'da çatışmalar nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı

Myanmar'ın Şan eyaletinin kuzeyindeki Lashio bölgesinde ordu ve silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışma sonucu halktan binlerce kişi, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Çatışmaların devam etmesi nedeniyle Lashio'yu terk etmeye çalışan halk, yollarda uzun sıralar oluşturdu. Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu silahlı grupları, Ekim 2023'te Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı. Çin, çatışmaların durdurulması için tüm tarafları ateşkes sağlamaya ve barışçı diyalog başlatmaya çağırmıştı.

09.07.2024 12:35
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Myanmar'ın Şan eyaletinin kuzeyindeki Lashio bölgesinde ordu ve silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışma sonucu halktan binlerce kişi, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, ordu ve silahlı gruplar arasındaki anlaşmazlık, halkı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Gazeteye konuşan yerel halk, son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Bölge sakinlerinden U Tin Naing olaya ilişkin, "Lashio'daki durum korkunç. Çeşitli bölgelerde çatışmalar tırmanmaya ve patlak vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Lashio'yu terk etmeye çalışan halkın yollarda uzun sıralar oluşturduğu kaydedildi.

Ekim 2023'te orduya karşı saldırılar başlatılmıştı

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan (TNLA) silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Şan eyaletinde Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

Çin, sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletinde hükümet güçleri ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması için "tüm tarafları derhal ateşkes sağlamaya, gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere barışçı diyalog başlatmaya" çağırmıştı.

TNLA, ocakta Çin'in arabuluculuğunda varılan ateşkesin Myanmar ordusu tarafından "sürekli ihlal edilmesine" karşı 25 Haziran'da Şan eyaletinin Kyaukme ve Nawnghkio ilçeleri ile Mandalay bölgesindeki Mogoke'de saldırılara başlamıştı.

Kaynak: AA

Myanmar, Arakan, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da çatışmalar nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika

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