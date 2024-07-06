Myanmar\'da Çok Ucuz Lokanta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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YANGON, 6 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde insanlar her gün saat 11.30'da son derece ucuz ve besleyici gıdaları yemek ya da paket servis almak için küçük, sade ve yardımsever bir restoranın önünde sıraya giriyor.

32 yaşındaki Tin Maung Kyaw tarafından dokuz aydır işletilen ve İngilizce adı "Very Cheap" (çok ucuz) olan lokanta, çok ucuz fiyatlarla yemek sunuyor. Lokanta, ihtiyaç sahiplerine ise sefer tası bağışlayarak ihtiyaç sahibi yerel halkın sıkıntılarını hafifletiyor.