Myanmar'da ev hapsindeki Suu Çii, yaklaşık 6 yıl sonra oğluyla telefonla görüştü - Son Dakika
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Myanmar'da ev hapsindeki Suu Çii, yaklaşık 6 yıl sonra oğluyla telefonla görüştü

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Myanmar Devlet Başkanlığı Sözcülüğü, ev hapsindeki Aung San Suu Çii'nin oğlu Kim Aris ile büyükelçilik aracılığıyla telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez doğrudan iletişim kuran Aris, annesinin sesini duymanın büyük anlam taşıdığını söyledi.

Myanmar'da ev hapsindeki devrik lider Aung San Suu Çii'nin, yaklaşık 6 yıl sonra ilk defa oğluyla telefonda konuştuğu bildirildi.

Myanmar Devlet Başkanlığı Sözcülüğünün sosyal medya hesabından, ev hapsinde tutulan Suu Çii'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Suu Çii'nin, Londra'da yaşayan oğlu Kim Aris ile Büyükelçilik aracılığıyla telefon görüşmesi yaptığı aktarılan açıklamada, ikilinin ayrı ayrı fotoğrafına da yer verildi.

Söz konusu görüşmenin ardından Suu Çii, oğluyla yaklaşık 6 yıl sonra ilk defa doğrudan iletişim kurmuş oldu.

"İnsani hakların meşruiyet karşılığında feda edilmemesini talep ediyorum"

Suu Çii'nin oğlu Aris, sosyal medya hesabından, annesiyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte annesi ve kendisinin yanında duran herkese minnettar olduğunu vurgulayan Aris, "Sesini yeniden duymak, kelimelerin kifayetsiz kalacağı kadar büyük bir anlam taşıyor." ifadesini kullandı.

Aris, 81 yaşındaki annesinin "haksız şekilde tutuklu bulunduğunu" kaydederek, "İngiltere ve askeri yetkililerle temas halinde olan tüm hükümetlerden, insani hakların meşruiyet karşılığında feda edilmemesini sağlamalarını talep ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar başlamıştı.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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