Myanmar'da Feribot Kazasında 8 Kişi Kayboldu

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YANGON, 10 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde gerçekleşen feribot kazasının ardından kayıp kişileri arayan kurtarma ekipleri, 10 Temmuz 2024.

Myanmar'daki bir arama kurtarma örgütü yetkilisinin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, 16 yolculu bir feribotun Myanmar'ın Yangon kentindeki bir nehirde alabora olması sonucu 3'ü öğrenci toplamda 8 kişi kayboldu. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)