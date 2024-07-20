Myanmar'da Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Myanmar'ın Şan eyaletinin Lashio bölgesinde ordu tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hsenwi kasabasında gerçekleşen saldırıda pazar alanı hedef alındı. Geçen sene Ulusal Demokratik İttifak Ordusu'nun kontrolüne geçen kasabada, ordu ile silahlı isyancı gruplar arasındaki çatışmalar sonucu daha önce de sivil kayıplar yaşanmıştı. Myanmar'daki askeri darbenin ardından darbe karşıtı protestolar ve isyancı gruplara yapılan müdahaleler sonucu binlerce kişi gözaltına alındı ve 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

20.07.2024 17:03
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Myanmar'da ordunun Şan eyaletinin Lashio bölgesinde pazar alanına düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Şan eyaletinin Lashio bölgesine bağlı Hsenwi kasabasında pazar alanına ordu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hsenwi kasabası, geçen sene silahlı isyancı grup Ulusal Demokratik İttifak Ordusu'nun (NDAA) kontrolüne geçmişti.

Lashio bölgesinde 3 Temmuz ile 19 Temmuz arasında ordu ile silahlı isyancı grupların birbiriyle çatışmaları sebebiyle en az 38 sivil hayatını kaybetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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