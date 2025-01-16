Myanmar'da Heyelan: 32 Kayıp - Son Dakika
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Myanmar'da Heyelan: 32 Kayıp

Myanmar'da yeşim madenciliği alanında meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

16.01.2025 18:19
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Myanmar'da yeşim madenciliğinin yapıldığı alanda 13 Ocak'ta meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Xinhua ajansının haberine göre, yetkililer Kachin eyaletine bağlı Yangon kentinde yeşim madenciliği yapılan alanda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, 3 gün süren arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 31 cesedin çıkarıldığını, olayın ilk günü yaralı olarak kurtarılan 1 kişinin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Şu anda evlerin etrafındaki çamurun temizlendiğini ve kapanan yolların açıldığını belirten yetkililer, çamur kaymasının ardından hala haber alınamayan kişiler olduğunu bildirdi.

Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletine bağlı Yangon kentindeki yeşim madenciliği yapılan alanda 13 Ocak'ta heyelan meydana gelmişti.

Bölgede yeşim madenciliği yapılan alanlarda yılda birkaç kez toprak kayması meydana gelirken, Temmuz 2020'de aynı bölgede yaşanan heyelanda 160'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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