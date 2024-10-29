Myanmar'da Minibüs Kazası: 7 Ölü, 17 Yaralı

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YANGON, 29 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Ywangan ilçesinde bir minibüsün karıştığı trafik kazasının meydana geldiği yerde çalışan kurtarma ekipleri, 28 Ekim 2024.

Myanmar Kurtarma Örgütü'nden bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, Myanmar'da Pazartesi günü bir minibüsün derin bir hendeğe yuvarlanması sonucu yedi kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Myanmar Kurtarma Örgütü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)