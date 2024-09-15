Myanmar'da Sel Felaketi: Can Kaybı 74'e Ulaştı - Son Dakika
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Myanmar'da Sel Felaketi: Can Kaybı 74'e Ulaştı

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Myanmar'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı 74, 89 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

15.09.2024 12:01
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- Myanmar'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 74'e yükseldi

NAYPYİDAW - Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Myanmar'da şiddetli muson mevsimi ve Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Myanmar'da yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 89 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Devlet medyasına göre sel nedeniyle 5 baraj çöktü, 24 köprü yıkıldı, 375 okul ve 65 bin 759 ev ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 254, Tayland'da ise en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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