Myanmar'da Siber Dolandırıcılığa Karşı Sert Önlemler

Myanmar Meclisi, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarının dondurulmasını ve ölümle sonuçlanan eylemlerde idam cezasının uygulanmasını öngören kanun tasarısını onayladı.

Devlet kontrolündeki Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, başkent Naypyidaw'da düzenlenen Myanmar Meclisinin (Pyidaungsu Hluttaw) ortak oturumunda kabul edildi.

Ülkedeki milyarlarca dolarlık siber dolandırıcılık ağlarını ve bu merkezlerle bağlantılı insan ticaretini hedef alan yeni yasa kapsamında, bankalar doğrulama işlemlerinin ardından şüpheli dolandırıcılık hesaplarını 15 dakika içinde dondurma yetkisine sahip olacak. Şüpheli hesaplar ise 72 saate kadar kilitli tutulabilecek.

Süreçte, mağdurların olayı 24 saat içinde bildirmesi zorunlu tutulurken, polis teşkilatının da ihbarın ardından derhal resmi işlem başlatması gerekecek.

Yetkililer ayrıca mağdurlar için 24 saat hizmet veren bir ihbar hattı ve çevrim içi şikayet sistemi kuracak.

Düzenlemeyle bankalar, mobil ödeme sistemleri, telekomünikasyon operatörleri ve internet sağlayıcıları merkezi bir veri tabanına bağlanacak. Bu sistem üzerinden SIM kartlar, IP adresleri, telefon kayıtları ve para transferleri anlık olarak takip edilecek.

Öte yandan, yeni yasa, dolandırıcılık merkezlerini işleten, kripto para dolandırıcılığı yapan, bu yapılara eleman sağlayan veya insan ticareti yapan kişilere 10 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası öngörüyor.

Dolandırıcılık faaliyetleri sırasında şiddet, işkence veya kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işleyenler müebbet hapis veya idam cezasına çarptırılacak. Bu eylemler sonucunda mağdurun hayatını kaybetmesi halinde ise failler hakkında idam cezası uygulanacak.