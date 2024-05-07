Myanmar'da silahlı gruplar orduya ait helikopteri düşürdü, 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da silahlı gruplar orduya ait helikopteri düşürdü, 2 pilot hayatını kaybetti

Myanmar\'da silahlı gruplar orduya ait helikopteri düşürdü, 2 pilot hayatını kaybetti

Myanmar'ın Kayah eyaletinde silahlı grupların orduya ait Mi-17 tipi askeri helikopteri düşürdüğü, 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Myanmar ordusuyla azınlık grupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

07.05.2024 14:56  Güncelleme: 15:01
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Myanmar'ın Kayah eyaletinde silahlı grupların orduya ait Mi-17 tipi askeri helikopteri düşürdüğü, 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD hükümeti tarafından desteklenen Özgür Asya Radyosunun (RFA) haberine göre, Myanmar'ın doğusunda faaliyet gösteren etnik silahlı grup Karenni Ordusu (KA), Kayah eyaletinin Hpasawng kasabasında askeri kampa takviye ve gıda tedariki sağlayan iki helikoptere otomatik silahlarla ateş açtı.

Saldırıya uğrayan Myanmar ordusuna ait Mi-17 tipi askeri helikopterin Bavlake kasabasına düştüğü, 2 pilotun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İlk helikopterin düşmesinin ardından ikinci helikopterdeki 10 askerin paraşütlerle bölgeye indiği ve silahlı gruplarla çatışmaya girdiği kaydedildi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Myanmar ordusu, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

RFA, silahlı grupların 2021'den bu yana 2 savaş uçağı dahil olmak üzere orduya ait 8 hava aracını imha ettiğini belirtti.

Kayah eyaleti, yoğun çatışmalara sahne oluyor

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Kayah eyaleti ise ordunun yönetime el koyduğu 2021'den bu yana Karenni Milliyetleri Savunma Gücü (KNDF), Karenni Ulusal Halk Kurtuluş Cephesi, Halkın Savunma Gücü ve Karenni Ordusu (KA) isimli etnik silahlı gruplarla ordu güçlerinin yoğun çatışmalarına sahne oluyor.

???????Myanmar ordusu hava gücü üstünlüğünü elinde tutsa da geçen yıldan bu yana silahlı gruplar, Tayland sınırındaki Kayah eyaleti dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde orduya karşı ilerleme kaydetti.

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA

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