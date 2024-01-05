Myanmar\'da Silahlı Gruplar Şan Eyaletinin Kokang Bölgesini Ele Geçirdi

Myanmar'da ordu güçlerine karşı eylemler düzenleyen silahlı grupların, Çin sınırındaki Şan eyaletinin Kokang Öz Yönetim Bölgesi'ni tamamen ele geçirdiği öne sürüldü.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Şan eyaletinin kuzeyindeki Kokang Öz Yönetim Bölgesi'nin merkezi Laukkai kenti, "Üç Kardeşler İttifakı" tarafından ele geçirildi.

Konu hakkında Associated Press'e (AP) konuşan Laukkai halkı, Myanmar ordusuna ait Laukkai Bölgesel Operasyonlar Komuta Merkezindeki askerlerin silah bırakarak bölgeyi askeri kamyonlarla terk ettiğini aktardı.

AP'ye konuşan bir diğer kişi ise Laukkai kentinde Myanmar ordusundan teslim olmayarak savaşmaya devam eden askerler olduğunu belirtti.

Şan eyaleti yerel basın organlarından The Shwe Phee Myay Haber Ajansı, Myanmar ordusunun teslim olan yaklaşık 1000 askerinin, Kokang Öz Yönetim Bölgesi'nin dışındaki Lashio kentine döndüğünü kaydetti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlattığı Ekim 2023'te, Çin sınırındaki Laukkai kentini ele geçirmeyi temel hedefler arasında sıralamıştı.

MNDAA adına yeni yıl konuşması yapan Peng Deren, 2023'te 250'den fazla askeri nokta ve Çin-Myanmar arasındaki 5 sınır kapısının ordu güçlerinden alındığını, yaklaşık 1000 savaş esiri ele geçirdiklerini iddia etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.