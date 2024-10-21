Myanmar'da Tekne Alabora, 7 Ölü

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Myanmar'dan hareket eden teknenin Andaman Denizi açıklarında alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgeye yakın olan köyün sakinleri, Myanmar'dan kalkan ve 70'ten fazla kişiyi taşıyan teknenin Andaman Denizi açıklarında alabora olduğunu belirtti.

Kurtarma çalışmalarına katılan köy sakinleri, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Köy sakinleri, tekneden yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığını ifade etti.