Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim madeninde meydana gelen göçükte 5 kişi öldü, 15 kişi göçük altında kaldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Hpakant kasabasına bağlı Namthmaw köyündeki kullanıma kapalı madende göçük meydana geldi.
Olayda, kaçak madenci olduğu belirtilen 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise göçük altında mahsur kaldı.
Maden ocaklarındaki kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Myanmar, küresel çaptaki yeşim üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.
Hpakant'taki maden ocağında 2020'de meydana gelen kazada çoğu göçmen 160'dan fazla işçi, Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da Yeşim Madeninde Göçük: 5 Ölü - Son Dakika
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