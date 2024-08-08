Myanmar İsyancıları Çin'den Yardım İstedi - Son Dakika
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Myanmar İsyancıları Çin'den Yardım İstedi

Myanmar'da silahlı kuvvetlere karşı eylemler düzenleyen Üç Kardeşler İttifakı, ordunun sivillere yönelik hava saldırılarına son vermesi için Çin'e çağrı yaptı.

08.08.2024 12:16
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Myanmar'da silahlı kuvvetlere karşı eylemler düzenleyen 3 isyancı gruptan oluşan "Üç Kardeşler İttifakı", ordunun sivillere yönelik hava saldırılarına son vermesi için Çin'e çağrı yaptı.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Üç Kardeşler İttifakı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumu, özellikle de komşumuz Çin'i, askeri cuntaya müdahale etmeye ve masum sivillerin ölümüyle sonuçlanan kasaba ve köylerin savaş uçaklarıyla bombalanması da dahil olmak üzere zulüm yapılmasını durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çağrı, Myanmar ordusunun dün Kutkai kasabasına yaptığı hava saldırısının ardından geldi.

Ordunun Kutkai'de düzenlediği saldırıda 6 sivil ölmüş, 10 sivil yaralanmıştı. Saldırıda kasabanın çarşısı yerle bir olmuştu.

Çin, 12 Ocak 2024'te taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplarla silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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