Myanmar'da ordunun iki gün boyunca düzenlediği hava saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Darbe karşıtı gruplar, kurtarma görevlileri ve yerel basında yer alan haberlere göre Myanmar ordusu, Shan ve Arakan eyaletleri ile Magway bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Kayah eyaleti Geçici Yürütme Konseyi Sekreteri Banya Khung Aung, 28 Kasım'da Shan eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampın yakınına düzenlenen hava saldırısında çocukların da aralarında bulunduğu 21 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Aung, okulun ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampların yakınında bir düğün hazırlığı yapıldığı sırada savaş uçağının bölgeye bomba attığını belirtti.

Myanmar'da darbe karşıtlarınca kurulan sivil Ulusal Birlik Hükümeti'nden (NUG) yapılan açıklamada, Magway bölgesinde 26 Kasım'da dini tören sırasında okulun ve Budist manastırının bulunduğu yerleşkeye savaş uçağı, topçu birlikleri ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini aktardı.

Açıklamada, saldırıda aralarında öğretmenler ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kurtarma görevlileri de Arakan'da 28 Kasım'da iki yerleşim bölgesine düzenlenen saldırılarda 24'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 19 Kasım'da, Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.