Nadir Hastalıklar İçin Eşit Sağlık Talebi

28.02.2026 13:19
CHP'li Kayıhan Pala, nadir hastalıkların tanı ve tedavisinde yaşanan eşitsizliklere dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Nadir Hastalık Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, nadir hastalıkların Türkiye'de milyonları etkilediğini, buna karşın Sağlık Bakanlığı'nın bu hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde karşılaşılan eşitsizliklere çözüm üretemediğini belirtti. Pala, "Tanı konan hastaların tedaviye erişiminde sosyoekonomik, bölgesel ve yapısal eşitsizlikler gözlenmektedir" dedi.

CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Nadir Hastalık Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Nadir hastalıklar, her biri toplumda düşük sıklıkta görülmesine karşın, toplamda milyonlarca bireyi etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Dünya çapında bugüne kadar yaklaşık 8 bin nadir hastalık tanımlanmıştır ve bu hastalıkların üçte ikisinden daha fazlası çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların çoğu genetik temelli, erken başlangıçlı ve tedavi edilmediğinde yüksek hayati risk taşıyan hastalıklardır. Tanı süreçlerinde yaşanan gecikmeler hastalığın ilerleyici doğasıyla birleşerek geri dönüşsüz sonuçlar doğurabilmekte; tanı konan hastaların tedaviye erişiminde sosyoekonomik, bölgesel ve yapısal eşitsizlikler gözlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Pala, şunları kaydetti:

"Son yıllarda geliştirilen erken tanı ve tedavi yöntemleri ile yenilikçi ilaçlar, bazı nadir hastalıklarda klinik olarak anlamlı iyileşmeler sağlamıştır. Ancak bu tedavilerin ve yenilikçi ilaçların büyük bölümünün SGK geri ödeme kapsamına alınmaması, hastaların sağlığını ve sağkalım sürelerini olumsuz etkilemektedir. Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ve 'yetim ilaç' olarak adlandırılan ilaçlara erişim konusunda ülkemizde çok büyük bir sorun bulunmaktadır. 5 Ocak 2025 tarihi itibariyle 2020-2023 yılları arasında Avrupa'da onaylanan yetim ilaç sayısı 66'dır. Bu sayı Romanya'da 17, Yunanistan'da 24, İngiltere'de 34 ve Almanya'da 59 iken ülkemizde yalnızca 1'dir. Türkiye'de yüzde 2 olan yetim ilaçlara erişilebilirlik oranı Avrupa Birliği ülkelerinde (28 yetim ilaç) ortalama olarak yüzde 42'dir. Sağlık Bakanlığı gerek erken tanı gerek tedavi gerekse de yetim ilaçlara erişim konusunda nadir hastalıkları olan yurttaşları geride bırakmaktadır. Nadir hastalık tanısı alan hastaların sağlık durumlarına ilişkin rapor alabilmesi, raporlarını belirli aralıklarla güncelleyebilmesi ve gereksinim duydukları rehabilitasyon hizmetlerine erişebilmesi de ayrı sorun alanlarıdır."

Sağlık en temel insan haklarından biridir. Sosyoekonomik durumlarına ve yaşadıkları bölgeye bakılmaksızın, tüm nadir hastalığı olan yurttaşların zamanında ve doğru tanıya, uygun tedaviye ve yetim ilaçlara, ayrıca rehabilitasyon ile güvenli ve nitelikli bakıma erişebileceği bir sağlık sistemini hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

