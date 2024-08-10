Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak.

10.08.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub'i yenerek yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli takvancocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kg çeyrek finalinde Ürdün'lü rakibi Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli taekwondocu Aydın, yarı finalde olimpiyatların ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

Fransa, Ürdün, Paris, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
16:46 Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 19:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement