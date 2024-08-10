Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi

(ANKARA) - Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub'i yenerek yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli takvancocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kg çeyrek finalinde Ürdün'lü rakibi Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli taekwondocu Aydın, yarı finalde olimpiyatların ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.
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