Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Haruni 3 yılı aşkın tutukluluk sonrası tahliye oldu

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdülkerim el-Haruni, mali yolsuzluk davası kapsamında 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Nahda Hareketi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus İstinaf Mahkemesinin, ilk derece mahkemesince verilen 2 yıl hapis cezasını onamasının ardından Haruni'nin cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı belirtildi.

"Mühendis Abdülkerim el-Haruni'nin 3 yılı aşkın süren haksız tutukluluğun ardından cezaevinden çıkması vesilesiyle tüm özgürleri ve mücadele arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." denilen açıklamada, Haruni'nin "cezaevinin zorlukları ve yaşadığı sıkıntılar karşısında kırılmayan direnci, kararlılığı ve iradesi" övüldü.

Açıklamada ayrıca, tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması, özgürlüklerine ve haklarına yeniden kavuşmalarının sağlanması ile kendilerinin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.