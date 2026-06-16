Nairobi'de Yapay Zeka Medya Eğitimi - Son Dakika
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Nairobi'de Yapay Zeka Medya Eğitimi

16.06.2026 16:55
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Nairobi'de düzenlenen oturumda 200 medya çalışanı yapay zeka uygulamalarını öğrendi.

NAİROBİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen yapay zeka konulu medya eğitim oturumu, 15 Haziran 2026.

Xinhua Haber Ajansı Afrika Bölge Bürosu, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapay zeka konulu bir medya eğitim oturumu düzenledi. Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda, Afrikalı medya çalışanlarının yapay zekaya ve hızla gelişen medya ortamındaki uygulamalarına ilişkin anlayışlarının geliştirilmesi hedeflendi.

Afrika genelindeki ana akım medya kuruluşlarından hem çevrimiçi hem de yüz yüze katılan yaklaşık 200 gazeteci, editör ve yapımcıyı bir araya getiren oturumda, yapay zeka destekli habercilik ve görsel hikaye anlatımı gibi konular ele alındı. (Fotoğraf: Wu Lu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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