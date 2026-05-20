Nakş-ı Saray Sergisi Açıldı

Tezhip, minyatür, cam ve çini eserlerin yer aldığı "Nakş-ı Saray" sergisi, Anadolu Selçukluları döneminde inşa edilen Ejder Kervansarayı'nda açıldı.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünce düzenlenen sergi, akademisyen ve öğrencilerin 2 yıllık çalışmaları sonucu hazırlandı.

Serginin açılışını, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve akademisyenler yaptı. Katılımcılar, akademisyenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda, Hançer Dans Grubu tarafından Kafkas halk dansları gösterisi sunuldu.

Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Elif Kırkkeseli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl sergilerini açmak için tarihi önemi ve yapılan işlerin ambiyansından dolayı Selçuklu döneminden kalan kervansarayı tercih ettiklerini söyledi.

Seramik ve Cam Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Fatime Savaş Can ise "Sergimizde klasik minyatür sanatından çalışmalar, cam ve çini sanatından örneklerimizi sergiledik. Minyatür sanatımızı cam ve çini sanatına aktararak farklı bir ambiyans yaratmak istedik." diye konuştu.