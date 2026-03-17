Nallıhan\'da Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bozulan yollarda sıcak asfalt yenileme çalışmaları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Bölge Müdürü Bülent Akkaya, yaptığı açıklamada Nallıhan ilçe merkezinde ASKİ yağmur hattı çalışmaları sonrası bozulan Nasuh Pasa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çalışma başlattıklarını bildirdi.

Akkaya, doğal gaz hattı çalışması sonrası bozulan Yazı Mahallesi Kaymakamlık önü ile Ali Ağa Mahallesi Orhan Eren Caddesi'nde de sıcak asfalt yenileme çalışmasına başladıklarını belirterek, "Rabb'im kaza bela vermezse bayramdan önce tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde de köy yollarımızda da çift kat satıh asfalt çalışmalarına başlayacağız." ifadesini kullandı.