Nallıhan\'da Aşure İkramı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi tarafından Nallıhan Belediyesi önünde düzenlenen aşure dağıtımı programına katıldı.
Doğanoğlu, aşureleri vatandaşlara ve esnafa ikram etti.
Programa Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
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