Nallıhan'da Bal Hasadı Başladı - Son Dakika
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Nallıhan'da Bal Hasadı Başladı

Nallıhan\'da Bal Hasadı Başladı
15.07.2026 15:29
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Nallıhan'da arıcılık yapan Cevat Dibekli, kaliteli arı ırklarıyla üretimi artırdığını belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bal hasadına başlandı.

Sobran Mahallesi'nde arıcılık yapan Cevat Dibekli, AA muhabirine, 10 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Arıcılıktan zevk aldığım için sürekli araştırma yaparak bilgilerimi artırdım. Kaliteli damızlık ırklar ile ürettiğim arılar hem üretimi artırdı hem de arıların saldırganlık eğilimi çok düştü." diye konuştu.

Bölgemizde verim düştüğü için yeni ırklar ve yeni teknolojiyle arıcılık üretimine devam edeceğini belirten Dibekli, kendisine yardımcı olan eşi ve iki oğluna teşekkür etti.

Beypazarı'nda ekili alanda yangın çıktı

Uruş Mahallesi'nde çıkan yangında 20 dönümü ekili alan zarar gördü.

Mahalle muhtarı Murat Uz, ekiplerin yanı sıra mahalle halkıyla alevlere müdahale ettiklerini belirterek, 20 dönüm buğday tarlasının yandığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapıldı.

Beypazarı'nda hava ambulansı hastalar için havalandı

Beypazarı ilçesine Nallıhan'dan getirilen iki hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Nallıhan ilçesinde iniş pisti bulunmadığı için Nallıhan Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapılan hastalar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne taşıt ambulansla getiriliyor. Burada hava ambulansına teslim edilenler daha sonra Ankara sevk ediliyor.

Bu kapsamda, hasta A.Ç. ile isminin yayımlanmasını istemeyen diğer bir hasta, Nallıhan'dan Beypazarı ilçesine getirildi. Burada hava ambulansına alınan iki hasta, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beypazarı, 3. Sayfa, Nallıhan, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da Bal Hasadı Başladı - Son Dakika

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