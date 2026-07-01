Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kırsal Ömerşeyhler Mahallesi'nde yaşayan M.D. rahatsızlanması üzerine Nallıhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta için İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı talep edildi.
Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki helikopter pistine götürülen hasta, nakledildiği hava ambulansıyla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulanısıyla Sevk Edildi - Son Dakika
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