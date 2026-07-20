Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki lavanta bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Yukarı Bağdere köyünde bulunan lavanta bahçesini, Bir Sevdadır Nallıhan Kitap Okuma Grubu üyeleri ziyaret etti.
Grup, ziyarette hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarete, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Aslı Akçakaya ile grup üyeleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Lavanta Bahçesi Ziyareti - Son Dakika
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