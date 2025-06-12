Nallıhan\'da Resim Sergisi Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda sene sonu resim sergisi açılısı okul salonunda gerçekleştirildi.

Sergi açılışına Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Okul Müdürü Ergin Arıkan, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Okul Müdürü Ergin Arıkan, "İşbirliği içerisinde ortaya donanımlı bir sergi çıkarmayı başardık. Görsel Sanatlar Öğretmeni Niğmet Karataş, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Serpil Eser ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.