Nallıhan'da Tarihi Konağal Sanat Müzesi - Son Dakika
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Nallıhan'da Tarihi Konağal Sanat Müzesi

Nallıhan\'da Tarihi Konağal Sanat Müzesi
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Aymanlı Arif Ağa Konağı, Nallıhan İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, tarihi Aymanlı Arif Ağa Konağı'nın Nallıhan İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Sanat Müzesi'ne dönüştürülmesi için proje çalışmalarına başlandı.

Nallıhan'da tarihi dokusuyla öne çıkan Aymanlı Arif Ağa Konağı, 2014'te Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle restore edilerek "Sosyal Adımlarla Büyük Umutlara" projesinin uygulandığı mekanlardan biri oldu.

Projesi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ihale aşamasına gelen müzede Nallıhan'ın geleneksel el sanatlarının ve yöresel dokuma kültürünün yaşatılması hedefleniyor.

2018'de Nallıhan Aile Destek Merkezi olarak kullanılan tarihi konak, projenin tamamlanmasının ardından sanat müzesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Müzede, Nallıhan'a özgü iğne oyaları ile yöresel bez dokumalarının sergilenmesi ve ilçenin geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

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