Nallıhan\'da Yangın Söndürme Tatbikatı

Orman Genel Müdürlüğünce Nallıhan ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, ilçede konuşlandırılan helikopterle hem keşif hem de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Helikopterin Eymir Gölü'nden aldığı suyu tatbikat gereği orman deposunda çıkan yangına bıraktığını kaydeden Günaçar, yangınlara en hızlı şekilde müdahale etmek için hazır olduklarını ifade etti.

Keşif uçuşuna Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kubilay Akdeniz, Yangın Şube Müdürü Ramazan Öztürk, Makina İkmal Şube Müdürü Hüseyin Taşar da katıldı.